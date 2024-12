SALUTE. UNA GUIDA PER ORIENTARSI NEI SERVIZI DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO

Data pubblicazione 16 Dicembre 2024

LECCO – Tra i principali obiettivi di ATS Brianza c’è sicuramente la volontà di semplificare l’accesso ai servizi per i cittadini, grazie ad un orientamento agevole. Tra i diversi progetti che l’Agenzia sta implementando su questo tema, spicca la creazione della “Guida ai Servizi del Sistema Sociosanitario in ATS Brianza“.

La Guida ai Servizi del Sistema Sociosanitario in ATS Brianza è strutturata in 5 macroaree (anziani, cure domiciliari, famiglia, disabilità e salute mentale, dipendenze e disabilità psichica) e 21 schede che contengono in modo semplice e immediato le informazioni necessario a capire di cosa si tratta, a chi ci si debba rivolgere, le modalità di attivazione, eventuali costi, compatibilità con altre misure e i link per gli approfondimenti.