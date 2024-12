SCI ALPINO/ZENERE, CHANCE IN COPPA DEL MONDO. CONFERMATISSIMA ROBERTA MELESI

Data pubblicazione 19 Dicembre 2024

BARZIO – Ci sarà anche la barziese Asja Zenere al cancelletto di partenza dei supergiganti di Coppa del Mondo in programma nel fine settimana a Sankt Moritz. Dopo gli ottimi risultati in Coppa Europa infatti il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha inserito Zenere nel team di maggior rilievo. In quadra, confermatissima, la ballabiese Roberta Melesi, ormai veterana della coppa più prestigiosa.

Le altre convocate sono Marta Bassino, Vicky Bernardi, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nicol Delago, Sofia Goggia, Laura Pirovano, Sara Thaler. Riposerà invece Nadia Delago, reduce da una caduta a Beaver Creek.

Nella località svizzera la squadra azzurra vanta otto vittorie (Goggia in supergigante nel 2023, in discesa nel 2022 e in supergigante nel 2019, Curtoni in discesa nel 2022, Federica Brignone in supergigante nel 2021, Karen Putzer in supergigante nel 2001 e 1999 e Isolde Kostner in discesa nel 1999) e complessivamente 22 podi.