EVENTI. A CREMENO E MAGGIO SFILATE, MERENDE E BURATTINI

Data pubblicazione 20 Dicembre 2024

CREMENO – Due giornate di festa dedicate ai più piccoli a Cremeno nel periodo delle vacanze natalizie. Sabato 28 dicembre alle 15.30 in piazza Europa arriverà la sfilata natalizia con apparizioni luminose e trampolieri a cura del Teatro dell’Aleph. Alle 16.30 tutti in oratorio per la merenda con la Proloco e per lo spettacolo di burattini a cura del Cerchio Tondo.

L’anno nuovo appuntamento nella frazione di Maggio. Sabato 4 gennaio sfilata degli zampognari, alle 15.30, e spettacolo di animazione in Villa Carnevali a cura de Il Teatrino di Carta. Infine una golosa merenda offerta dagli Alpini.