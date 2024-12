PRESEPI, TORNA IL CONTEST DECANALE PER LE FAMIGLIE. ISCRIZIONI APERTE

Data pubblicazione 21 Dicembre 2024

VALSASSINA – Anche per questo Natale il Decanato della Valsassina propone il Concorso Presepi in famiglia aperto solo ai singoli/famiglie delle Unità/Comunità pastorali del Decanato. Possono partecipare solo presepi realizzati nelle case. Non sono ammessi presepi pubblici e/o realizzati da amatori o professionisti.

Per iscriversi inviare un e-mail a presepi2024@decanatoprimaluna.org con al massimo tre foto del lavoro. Nella e-mail indicare: nome, cognome o famiglia di chi lo ha realizzato e luogo di provenienza. Entro e non oltre le 24 del 31 dicembre 2025.

La votazione sarà on-line il 3/4 gennaio che si sommerà alla votazione di una commissione che giudicherà i presepi in base a originalità, ambientazione, tipo di lavorazione, qualità artistica, messaggio trasmesso, impatto scenografico. I vincitori saranno annunciati il 6 gennaio 2024.

“Fermiamoci a guardare il presepe: entriamo nel vero Natale con i pastori, portando a Gesù Bambino quello che siamo” la frase di papa Francesco che accompagna l’iniziativa.