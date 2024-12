A PASTURO CONSIGLIO COMUNALE CON GLI AUMENTI DI IRPEF E IMU IMPRESE

Data pubblicazione 22 Dicembre 2024

PASTURO – Consiglio conclusivo del 2024 che inizia subito con polemica sul primo punto (l’approvazione dei verbali precedenti) e l’ex sindaco che attacca su una precedente verbalizzazione.

Ma i punti importanti erano – in una seduta di fine anno dedicata a temi di bilancio – l’approvazione delle nuove aliquote Irpef e non solo. Federico Invernizzi parte esponendo un grafico sull’inflazione e aggiungendo un dato ISTAT: “Il 97% dei contribuenti dichiara al massimo 55mila euro annui e solo il 3% dichiara redditi superiori”. La scelta della maggioranza Artana è dunque di scaglionare l’addizionale IRPEF, suddivisa così: fino a 15mila euro lo 0,30% (ad esclusione di chi dichiara un reddito inferiore ai 10mila – che non dovrà versare la tassa), secondo scaglione per chi si trova tra i 15 e i 28mila euro e pagherà lo 0,5, tra i 28 e i 50mila lo 0,7% e in ultimo chi dichiara sopra i 50mila euro verserà nelle casse comunali lo 0,8%.

All’approvazione del terzo punto, ovvero l’IMU, emerge l’intenzione del Comune di Pasturo di tassare maggiormente i capannoni industriali rispetto alle seconde case. Disappunto in merito da parte di Guido Agostoni che dichiara in aula: “Secondo me le industrie e le attività andrebbero in qualche modo favorite”.

I dati di bilancio vengono esposti dettagliatamente tramite grafici e non con la classica lettura di cifre, il che rende tutto più comprensibile; di fatto il Comune di Pasturo ha l’intenzione di non richiedere più mutui, è in assoluto equilibrio tra spese ed entrate e il suo rendiconto è stato approvato dal revisore dei conti.

Si spuntano anche i restanti punti, senza opposizione, e si procede con le parole del sindaco che si fa carico di richiedere a Silea – a tempo debito – come risolvere il problema del conferimento delle lettiere dei gatti. L’idea di Artana è di inserire nel territorio due appositi raccoglitori per non gravare sui cittadini – poiché in futuro la tassa sui rifiuti sarà calcolata anche in base al peso dei rifiuti stessi.

Si conclude l’ultimo consiglio dell’anno con i ringraziamenti per la presenza, nonostante fosse sabato sera, e un augurio di buon Natale e fine anno.

C. A. M.