LETTERA. UN PARCHEGGIO INCIVILE BLOCCA I PEDONI

Data pubblicazione 29 Dicembre 2024

BARZIO – Riceviamo e pubblichiamo la lettera che ci arriva via email da Barzio, in cui un lettore di Valsassinanews segnala un parcheggio selvaggio particolarmente dannoso per la comunità in questi giorni di festa.

Congratulazioni a questo prodigio dei parcheggi, nel migliore dei casi incapace di osservare al di là del cofano della propria auto (nel peggiore lascio al lettore attribuire la qualifica più appropriata).

Bloccando il passaggio di via Bernardino Rossi si impedisce il collegamento pedonale tra via Roma e via Provinciale, ovvero il centro paese e i parcheggi più frequentati in questa ultima domenica dell’anno. Sono decine i pedoni, soprattutto anziani e famiglie con bambini e passeggini, costretti a tornare sui propri passi a causa di un’auto parcheggiata davanti al passaggio.

In questo caso non sono i parcheggi a mancare, ma quel minimo di senso civico.

Lettera firmata