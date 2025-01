CASARGO, ALLA VIA DEI PRESEPI 78 OPERE IN MOSTRA FINO ALL’EPIFANIA

Data pubblicazione 4 Gennaio 2025

CASARGO – La Via dei Presepi è un evento natalizio molto amato che si svolge a Casargo. Quest’anno l’iniziativa organizzata per il periodo natalizio dagli Amici dei Presepi, dalla Pro Loco in collaborazione con gli esercenti locali, ha visto la partecipazione di ben 78 presepi, distribuiti lungo le vie del paese.

Come da tradizione ormai consolidata i presepi sono stati allestiti da privati, esercenti, associazioni e istituzioni, creando un’atmosfera magica e festosa molto apprezzata dai villeggianti che in questo periodo affollano la zona. Il percorso inizia dalla sede del Comune e si snoda fino alla località Eurovillaggio, passando per vari punti di interesse del paese.

L’evento include anche attività collaterali, come il laboratorio creativo per bambini e le esibizioni degli zampognari, che rendono la visita ancora più speciale. Molto apprezzato il giro di Casargo con gli zampognari dove ogni esercente ha offerto qualcosa: caramelle, tè e biscotti, vin brulè, cioccolata e l’Albergo Alpino ha offerto pasta, fagioli e castagne e latte ai tantissimi partecipanti.

Vale sicuramente la pena fare una passeggiata per ammirare queste opere d’arte e immergersi nello spirito natalizio di Casargo.

Le immagini di alcuni presepi in mostra: