STRADE “PERICOLOSE” IN VALSASSINA. SINISTRI IN CRESCITA: L’ANALISI DI VN

Data pubblicazione 10 Gennaio 2025

VALSASSINA – Negli ultimi anni, la Valsassina ha visto un aumento preoccupante degli incidenti stradali, con alcune strade che si sono distinte per il loro alto tasso di pericolosità. Ecco un’analisi delle principali arterie coinvolte.

Strade più pericolose

Statale 36

La Statale 36 racc, che collega Lecco a Ballabio, è stata identificata come la strada più pericolosa della regione. Nel 2023, ha registrato un numero allarmante di incidenti, diventando un punto critico per la sicurezza stradale.

La “nuova Lecco-Ballabio” è la propaggine (Raccordo) della SS36 che in assoluto ha visto ben 217 incidenti l’anno scorso, rendendola la strada extraurbana con il più alto tasso di incidenti in Italia.

Altre strade significative

Oltre alla Racc, altre arterie nell’area della Valsassina hanno mostrato un incremento degli incidenti. Ad esempio, durante una singola domenica di agosto 2024 si sono verificati cinque incidenti sulle strade dell’Altopiano valsassinese, evidenziando un problema crescente di sicurezza.

La Polizia locale ha lanciato appelli alla prudenza, sottolineando che molti incidenti sono attribuibili alla distrazione degli automobilisti.

Cause e contromisure

Le cause degli incidenti sulle strade della Valsassina sono molteplici. La combinazione di traffico intenso, condizioni meteorologiche variabili e comportamenti di guida imprudenti contribuiscono a questa situazione critica. Le autorità locali stanno cercando contromisure per migliorare la sicurezza stradale, come l’installazione di segnali di avvertimento e il rafforzamento della vigilanza. Più recente, e in corso, la posa di guard rail sulla Provinciale 62 all’altezza della piana e del colle di Balisio.

In sintesi, la Valsassina presenta alcune strade pericolose d’Italia, con la SS36 in cima alla lista. È fondamentale che vengano adottate misure efficaci per ridurre il numero di incidenti e garantire una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada.

C. G.