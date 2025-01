A CORTABBIO IL RICORDO DI GIOVANNI BERI CON IL CORO DELLA “TRIDENTINA”

Data pubblicazione 12 Gennaio 2025

PRIMALUNA – Un momento comunitario quello che è andato in scena nella chiesa di San Lorenzo a Cortabbio, con il concerto della Brigata Alpina Tridentina in ricordo della penna nera Giovanni Beri, capogruppo valsassinese scomparso nel 2021.

Il messaggio dell’alpino, membro imprescindibile della comunità di Primaluna, è stato sintetizzato attraverso una sorta di testamento spirituale, che Beri aveva lasciato a seguito delle sue dimissioni da capogruppo nel 2014: “Lasciate spazio alla collaborazione sincera, dove l’impegno di ognuno si armonizzi con quello degli altri, diventando ricchezza di tutti”.

Il sindaco di Primaluna Mauro Artusi si è unito al ricordo di Beri sottolineando il suo ruolo nella comunità e la sua voglia di fare, che superava anche le sue capacità e il peso degli anni. Per Artusi la speranza è che Beri possa essere stato “un esempio per tutti quelli che lo hanno conosciuto e per tutti i giovani”.

Il Coro della Tridentina si è infine esibito sulle note dei tradizionali canti alpini, dedicando “Signore delle Cime” al ricordo di Giovanni Beri e facendo un monito alla pace in un mondo in cui purtroppo ci sono ancora troppe guerre e troppa sofferenza.