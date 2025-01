CALCIO: ESORDIO IN GOL PER GARAGNANI E IL CORTENOVA PAREGGIA AL 90′

Data pubblicazione 12 Gennaio 2025

BARZAGO – Pareggio in extremis per la prima squadra del Cortenova, che, dopo una buona partita, trova all’ultimo secondo il gol che vale il 2-2 contro il Barzago nella prima giornata del girone di ritorno. A siglare il rigore del pari è Filippo Garagnani, l’unico innesto gialloblu nel mercato invernale.

Parte forte il Cortenova, con pressing alto e tanta grinta in campo. A passare in vantaggio sono però i padroni di casa, che alla prima ripartenza puniscono i valsassinesi dopo 15 minuti di gioco: tiro di Zinni, risposta di Corallo e tap-in vincente di Riva. I gialloblu però non perdono la testa e cominciano a creare occasioni pericolose: il portiere brianzolo si supera sul destro al volo di Pirillo e sul tentativo ravvicinato di Gerosa ed è attento anche sul colpo di testa centrale di Gianola. Al 35′ arriva però il meritato pareggio: Gerosa pesca in area Diakhate, il cui tiro beffa il portiere e pareggia i conti. 1-1 all’intervallo.

La ripresa si apre nel peggiore dei modi per il Cortenova. Dopo meno di un minuto Zini trova l’angolo giusto col mancino e riporta avanti il Barzago. Ma il copione è lo stesso del primo tempo e sono i valsassinesi a rendersi più pericolosi. I tiri di Caverio, Sergio Fazzini e Tagliaferri finiscono sopra la traversa, mentre il colpo di testa di Gritti è facile preda del portiere di casa. Il numero 1 avversario si supera anche sulla botta di Diakhate, arrivata al termine di un’azione personale sulla sinistra. Al 75′ Brusadelli, in ripartenza, sfiora il tris del Barzago. Passano cinque minuti e il colpo di testa di Pirillo si stampa sulla traversa a portiere battuto. Sembra una partita maledetta, ma, nel finale, il neo acquisto gialloblu Garagnani viene atterrato in area: calcio di rigore che lo stesso attaccante batte e segna, bagnando il suo esordio con la nuova maglia con un gol che vale il 2-2.

Triplice fischio. Il Cortenova riparte con un pareggio e tanti buoni spunti su cui basarsi per questo girone di ritorno.

G.G.