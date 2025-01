AI PIANI DI ARTAVAGGIO APERTI I TAPIS ROULANT PER IL WEEKEND

Data pubblicazione 16 Gennaio 2025

MOGGIO – Per il secondo weekend, ai Piani di Artavaggio saranno aperti i tapis roulant.

La funivia Moggio-Artavaggio è aperta tutti i giorni, ad esclusione del martedì; dalle 8.30 alle 17 con pausa 12:15- 13:30, fino al 31 marzo.

Ad Artavaggio, grazie ai 4 tapis roulant, è possibile sciare nei campi scuola appositamente ideati per l’insegnamento dello sci. Si può trovare un’area pensata per i più piccoli, dove i bambini hanno l’opportunità di imparare a sciare in sicurezza in un ambiente protetto e a misura di bambino.

Qui i bambini potranno essere seguiti passo dopo passo da maestri che li prepareranno ad affrontare le loro prime emozionanti discese.

Il divertimento in quota non è riservato solo agli sciatori. A pochi passi dall’arrivo della funivia, è presente un’ampia area interamente dedicata alla pista bob e slitte; con i suoi 150 metri di lunghezza ed un tapis roulant per la risalita, è il ritrovo perfetto e sicuro per le famiglie.

I tapis roulant sono aperti tutti i weekend dalle 8:30 alle 16.

Per qualsiasi info scrivere a info@pianidiartavaggio.it