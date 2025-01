VIABILITÀ: SENSO UNICO ALTERNATO SULLA SP67 IN VALVARRONE

Data pubblicazione 17 Gennaio 2025

LECCO – La Provincia di Lecco ha emesso un’ordinanza relativa alla regolamentazione a senso unico alternato gestito dall’impianto semaforico della strada provinciale 67 Alta Valsassina e Valvarrone, in località Valvarrone.

Il senso unico alternato scatta dalle 8.30 di lunedì 20 gennaio alle 17.30 di lunedì 17 marzo per interventi di messa in sicurezza e regimazione delle acque in “Valle di Creste”.

Il posizionamento dell’apposita segnaletica stradale, conformemente a quanto prescritto dal Nuovo Codice della Strada e successive modifiche, è a carico del Comune di Valvarrone e dell’impresa esecutrice dei lavori.