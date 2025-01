SOCCORSO ALPINO: “PROGRAMMARE L’ITINERARIO PRIMA DI OGNI ESCURSIONE. NON FIDATEVI DEI SOCIAL”

Data pubblicazione 17 Gennaio 2025

LECCO – “È molto importante programmare bene l’itinerario ed è meglio verificare sempre da chi si hanno le informazioni prima di partire, anche se il percorso sembra relativamente facile”. Questo l’avvertimento che giunge dal Soccorso Alpino dopo l’ennesimo recupero di escursionisti in difficoltà sul nostro territorio.

“In inverno la montagna ha caratteristiche del tutto differenti rispetto alle altre stagioni e non bisogna mai considerare banali escursioni che, magari viste nelle foto sui social, possono sembrare alla portata di tutti. Per questo, il Soccorso alpino consiglia sempre di fare attenzione, anche a quote basse, a situazioni in cui ci possono essere per esempio dei tratti ghiacciati”.

Domenica 19 gennaio sarà anche la Giornata nazionale dedicata alla prevenzione degli incidenti tipici della stagione invernale, con una serie di attività, oltre a quelle legate all’ambiente innevato. Proprio quest’anno l’iniziativa, organizzata dal CAI- Club alpino italiano e dal CNSAS-Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, compie 25 anni.

Sono più di trenta gli appuntamenti su tutto il territorio nazionale, sette dei quali in Lombardia, con partecipazione gratuita e aperta a tutti. Il calendario completo è pubblicato sul sito sicurinmontagna.it.

RedCro

