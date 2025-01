PER IL PRIMO SANT’ANTONIO DON WILLIAM SCRIVE UNA PREGHIERA DEDICATA

Data pubblicazione 18 Gennaio 2025

INTROBIO – A Introbio, il parroco don William Abbruzzese ha celebrato la festa di Sant’Antonio Abate a cui è dedicata la chiesa parrocchiale con grande partecipazione della comunità locale. Durante la celebrazione, i fedeli si sono riuniti nella chiesa parrocchiale per assistere alla messa e partecipare alle seguente benedizione degli animali.

La presenza di don William, che sta lavorando molto per rilanciare la Comunità Pastorale ‘Madonna della neve’, ha rafforzato il senso di comunità e fede condivisa, sottolineando l’importanza di questa festività per gli abitanti di Introbio.

Don William per l’occasione ha composto una preghiera al Santo sempre raffigurato con un maialino accanto:

“O Antonio il grande, che non hai esitato a difendere la verità di Gesù che hai avuto coraggio di ritirarti nel deserto per imparare umilmente I’abbandono fiducioso nelle braccia di colui che avevi conosciuto attraverso la parola e per il quale avevi lasciato ogni tuo bene.

Ti invochiamo perché ognuno di noi possa trovare Gesù nel silenzio del proprio cuore, nella carità verso il prossimo e nella capacità di spogliarsi di tutto quello che sembra utile, ma non lo è. Ti preghiamo Antonio di aiutarci a combattere le insidie del tentatore per essere santi come Dio ci vuole.

Amen.

Don William”

Numerosi bambini ma anche adulti hanno portato sul sagrato della chiesa i loro affezionati animali domestici e non solo ma anche qualche animale della superstite realtà contadina del territorio. A seguire la festa è proseguita in oratorio sempre con il parroco e le catechiste.

Il momento di festa in oratorio: