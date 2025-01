CALCIO SECONDA CATEGORIA: CORTENOVA BATTE 2-1 L’AURORA IN TRASFERTA

Data pubblicazione 19 Gennaio 2025

VALMADRERA – Finisce 2-1 per il Cortenova, con qualche emozione finale, il match valido per la 17a giornata del Girone L di Seconda categoria tra l’Aurora San Francesco e il team valsassinese, a lungo in vantaggio di due gol.

In attesa dell’articolo completo anticipiamo i marcatori: gialloblu avanti al 44′ del primo tempo grazie a Diakhate, il raddoppio arriva al 12′ della ripresa con rete del “nostro” Gritti mentre i padroni di casa accorciano a tre minuti dal termine su realizzazione di Ratti.

Marcatura decisiva dunque per il giovane centrocampista di Cortabbio, che mercoledì si laurea in Medicina: complimenti, Gabriele!

Più tardi altre informazioni in questa stessa pagina.

RedSpo