FONDO, AKSEL ARTUSI AI MONDIALI UNDER 23 DI FEBBRAIO A SCHILPARIO

Data pubblicazione 22 Gennaio 2025

BERGAMO – L’evento più atteso dell’anno per il settore giovanile della Nazionale italiana di sci di fondo sarà certamente il Campionato Mondiale Juniores e Under 23 in programma dal 3 al 9 febbraio a Schilpario in provincia di Bergamo.

La FISI ha comunicato oggi i convocati da parte degli staff tecnici azzurri dei team Juniores Matteo Betta e Stefano Corradini e dell’Under 23, Renato Pasini e Fulvio Scola, nonché del DT del settore giovanile Paolo Rivero. Tra i chiamati al Mondiale Under 23 c’è anche il valsassinese di Primaluna Aksel Artusi (Esercito) che gareggerà insieme a Martino Carollo, Davide Ghio, Andrea Zorzi, Giacomo Petrini e Benjamin Schwingshackl. Cinque le donne: Maria Gismondi, Nadine Laurent, Iris De Martin Pinter, Veronica Silvestri e Virginia Cena. Preparazione del Mondiale dal 25 gennaio a Isolaccia (SO).

Proprio Artusi stamattina era uno dei due atleti presenti alla presentazione dell’evento a Palazzo Lombardia a Milano, con il presidente della Regione Attilio Fontana.

Al Mondiale Under 20, Italia al via con dieci atleti (6 maschi e quattro femmine): Davide Negroni, Marco Pinzani, Federico Pozzi, Gabriele Matli, Tommaso Cuc, Niccolò Giovanni Bianchi, Beatrice Laurent, Marit Folie, Marie Schwitzer e Romina Bachmann. Saranno al lavoro dal 25 gennaio in Val di Fiemme.

