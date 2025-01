CALCIO, PIOVE TROPPO A VERDERIO: RINVIATO IL MATCH DEL CORTENOVA

Data pubblicazione 26 Gennaio 2025

VERDERIO – Era tutto pronto per la gara valida per la 18ma giornata del girone “L” della Seconda categoria, sfida tra i secondi in classifica del Verderio e la compagine valsassinese del Cortenova, quando la forte pioggia che da ore imperversa in Brianza (e non solo) ha reso impraticabile il campo del centro sportivo comunale di Verderio Inferiore – portando così al rinvio a data da destinarsi della partita.

Trasferta inutile, dunque, per il team della Valle.

Se ne riparlerà più avanti. Intanto, il 2 febbraio è previsto l’incontro del ‘Corte’ in casa contro la squadra lecchese della Rovinata (terz’ultima in graduatoria). Gara che con ogni probabilità sarà disputata comunque, visto che a Bindo si gioca sul bellissimo terreno in erba sintetica – il quale permette di andare in campo senza problemi e in qualunque condizione atmosferica.

RedSpo