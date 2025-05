BIBLIOTECA DI BARZIO, UN MESE DI FESTA PER I CINQUANT’ANNI DI ATTIVITÀ

BARZIO – Cinquanta anni fa, nel maggio del 1975, apriva per la prima volta le sue porte la Biblioteca Comunale di Barzio e da allora non ha mai cessato di diffondere il piacere della lettura: 50 anni di prestito di libri e incontri con autori, laboratori con le scuole e club di lettura, ma anche manifestazioni culturali e sostegno alle associazioni. 50 anni di impegno inestimabile, come inestimabile è il fondo manzoniano che dà ulteriore pregio al già vasto patrimonio librario.

Francesca Arrigoni Marocco -, a nome dell'amministrazione comunale e della Commissione di Gestione della Biblioteca, sono lieta di annunciare una serie di eventi speciali pensati per celebrare il 50° anniversario di apertura della Biblioteca Comunale di Barzio, che ricorre esattamente domenica 25 maggio". "Con grande entusiasmo – interviene l'assessore alla Cultura

Durante i sabati del mese a partire dal 10 maggio, la biblioteca offrirà alcuni incontri e attività culturali e ricreative aperte a tutta la comunità. In particolare il 10 e il 17 maggio sono previsti due ospiti di prestigio. Nel primo interverrà Chiara Faggiolani, docente di biblioteconomia presso il dipartimento di lettere e cultura moderna dell’Università Roma Sapienza curatrice di diversi studi di biblioteconomia sociale, per dialogare sull’importanza del ruolo che le biblioteche stanno assumendo nelle comunità come promotrici di relazioni e portatrici di benessere. IL PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI:

Nella settimana successiva l’incontro sarà curato da Christian Mascheroni, scrittore, autore televisivo e collaboratore con diverse agenzie di comunicazione. La sua rubrica “Non avere paura dei libri”, per il blog di Chicca Gagliardo “Ho un libro in testa”, è diventata un libro pubblicato da Hacca Edizioni. Sarà l’occasione per parlare della sua esperienza di lettore e scrittore, e di approfondire in particolare il tema del piacere della lettura.

Palazzo Manzoni e della Biblioteca resteranno aperte lungo la giornata in un open day che prevede diverse iniziative rivolte a bambini, ragazzi e adulti. La partecipazione a tutte le attività è gratuita e aperta a tutti. Il terzo sabato sarà dedicato a ripercorrere la storia della biblioteca ascoltando le parole di chi ha fatto sì che questa istituzione vedesse la luce e progredisse nel tempo, un pomeriggio dedicato ai ricordi con la presenza di tanti “amici” della biblioteca. Infine domenica 25 maggio, a chiusura di un anno di festeggiamenti iniziato il 15 febbraio 2024 con la ricorrenza del giorno della fondazione, le porte die dellaresteranno aperte lungo la giornata in unche prevede diverse iniziative rivolte a bambini, ragazzi e adulti. La partecipazione a tutte le attività è gratuita e aperta a tutti.