PREMANA PIANGE GLORIA GIANOLA, A LUNGO PIÙ FORTE DELLA MALATTIA

PREMANA – Premana e la Valsassina tutta piangono una donna che è stata un simbolo di immensa resilienza e amore per la vita: si è spenta, a soli 32 anni, la giovane Gloria Gianola. La ragazza era affetta insieme al fratello minore Samuel da una malattia rarissima, l’atassia da mutazione genetica della Neurofascina, che comporta la progressiva perdita della coordinazione muscolare.

Negli anni, tutta la comunità di Premana ha sostenuto Gloria e il fratello, aiutando la ricerca e sostenendo la passione della giovane per lo sport e per la corsa: dalla corsa su strada in formula highlander organizzata dall’AS Premana alla celebre corsa del Giir di Mont, in cui Gloria ha tagliato il traguardo accompagnata dagli atleti.

A ricordare la giovane il Comitato Giir di Mont: “Cara Gloria,

In pochi hanno tagliato il traguardo del Giir di Mont con un sorriso bello e dolce come il tuo. Perché i veri campioni fanno così: sulle salite più ripide, nelle discese più impervie, nelle fatiche più grandi, sanno sorridere ancora di più. E tu, da grande campionessa, ce l’hai voluto insegnare giorno dopo giorno.

Sei sempre stata la tifosa numero uno, in prima linea ad accompagnare con il tuo tifo tutti gli atleti, con immensa passione.

Un abbraccio forte alla tua famiglia da parte del Comitato Giir di Mont, dalla tua Premana e da tutto il mondo della corsa in montagna.

Ciao Gloria, e grazie. Proteggici da lassù”.

Si unisce al ricordo della giovane premanese anche il portale specializzato Corsa In Montagna: “La corsa in montagna italiana, e la sua squadra nazionale ancor di più, perdono una delle sue più grandi tifose.

Si è spenta la notte scorsa, a 32 anni, Gloria Gianola, la cui storia di lotta contro una malattia rara si era a lungo intrecciata con una passione forte per la corsa sui sentieri, lo sport di culto nella sua Premana del Giir di Mont.

Un legame, quello tra lei, il fratello Samuel e la nazionale italiana, diventato stretto e forte specie a partire dai Campionati Mondiali ospitati nel luglio 2017 dal Comune della Valsassina.

E poi rinsaldato da tanti episodi, da tanti contatti mantenuti, e da una corsa, nel 2019, nata per raccogliere fondi per la ricerca e che radunò a Premana tanti azzurri della corsa in montagna e del mezzofondo italiano.

Atassia da mutazione genetica della Neurofascina: malattia rarissima, che comporta la progressiva perdita della coordinazione muscolare, quella di Samuel e di Gloria, ai quali si deve anche il via e il sostegno ad una ricerca che negli anni ha portato a scoperte importanti.

Tra Gloria e la corsa in montagna una passione fatta di sorrisi, più forti delle dure salite della vita, contagiosi e belli come il suo.

Lo si ricorda con commozione e con un affetto che – come piaceva a lei – idealmente corre ad abbracciare il fratello Samuel, mamma Maria Carla e papà Giordano. E tutti gli amici di Premana”.

L’ultimo saluto alla 32enne si terrà domani, 7 giugno, alle 10 nella chiesa di Premana.