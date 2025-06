METEO. CIELO SERENO, MA MERCOLEDÌ POSSIBILI TEMPORALI

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Giornate di tempo stabile sulla Lombardia grazie alla presenza di un promontorio anticiclonico che permane sull’Italia. Mercoledì l’avvicinamento di flussi più umidi da sudovest porterà un blando segnale perturbativo che potrà tradursi in precipitazioni sui settori nordorientali anche a carattere temporalesco e a un lieve calo delle temperature. Venerdì invece una nuova espansione anticiclonica porterà una marcata stabilizzazione delle condizioni.

Martedì 24 giugno

Cielo sereno nella prima parte del giorno, poi in serata la regione sarà al più interessata da un passaggio di nubi alte sotto forma di velature. Precipitazioni assenti. Temperature stazionarie. In pianura minime tra 18 e 23 °C, massime tra 34 e 38 °C. Zero termico tra 4400 e 4700 metri. Venti in pianura deboli o molto deboli di direzione variabile, sui rilievi deboli a regime di brezza con locali rinforzi. Altri fenomeni: disagio da calore generalmente forte, moderato sui settori nordoccidentali e sulle Alpi.

Mercoledì 25 giugno

Cielo prevalentemente sereno. Precipitazioni assenti, ma possibile sviluppo di temporali sui settori nordorientali. Temperature in aumento. In pianura minime intorno ai 22 °C, massime intorno ai 37 °C. Zero termico tra 4600 e 4800 metri, in lieve calo dal pomeriggio. Venti deboli o molto deboli variabili, con locali rinforzi da sud sui settori sudoccidentali. Altri fenomeni: disagio da calore generalmente forte.

Giovedì 26 giugno

Cielo nella prima parte del giorno sereno sui settori centrali e meridionali, poco nuvoloso su quelli settentrionali; nella seconda parte del giorno prevalentemente sereno con qualche locale annuvolamento. Precipitazioni deboli o molto deboli locali fino al tardo pomeriggio. Temperature minime in pianura in aumento e sui rilievi in calo, le massime in pianura stazionarie o in lieve calo mentre sui rilievi in marcato calo. Zero termico tra 4300 e 4500 metri, in calo già dal mattino a 4000 metri e poi in nuovo lieve rialzo. Venti in pianura deboli o molto deboli prevalentemente occidentali, sui rilievi deboli con raffiche forti sui settori nordorientali.