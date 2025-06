POSA DELLA FIBRA CON… FUGA DI GAS. MOMENTI DI TENSIONE A MAGGIO

MAGGIO (CREMENO) – Attimi di panico questa mattina verso le 11 nella frazione di Maggio, in via alla Culmine, quando un incidente è occorso durante la posa della fibra ottica. Secondo fonti ufficiali, durante il taglio della strada è stata inavvertitamente tranciata una conduttura del gas – con conseguente fuga e immediato allarme.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che hanno chiesto l’intervento della Polizia Locale dell’Altopiano per la gestione della viabilità; presenti anche i Carabinieri e un’ambulanza (per prudenza, fortunatamente non vi sono stati problemi). La situazione è stata ricondotta alla normalità, come detto senza ulteriori problematiche.

RedCro

In copertina immagine di repertorio, non collegata all’episodio descritto