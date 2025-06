VALSASSINA – Nuova puntata della rubrica di VN dedicata al mondo degli animali – in particolare (ma non solo) quelli che ci sono più vicini e fanno proprio parte delle nostre famiglie. RACCONTI BESTIALI è uno spazio quindicinale che ogni due settimane ci accompagna alla scoperta dei nostri amati cani, gatti e altre creature da comprendere per apprezzarle al meglio. A cura delle veterinarie Rosa Gorio ed Elisabetta Mariani.

RACCONTI BESTIALI – Vacanza pet friendly? La risposta è… sì!

L’estate è finalmente arrivata e con essa la voglia di andare in vacanza, viaggiare, esplorare luoghi e godersi il meritato riposo. Ma cosa fare se si ha un animale domestico? Non sempre lasciarlo a casa con la supervisione di qualche parente, amico o vicino è la soluzione ideale e trasferirlo in qualche struttura apposita magari non ci aggrada. Per fortuna, sempre più persone scelgono di portare con loro il proprio pet, e sempre più strutture ricettive si adattano per accogliere gli animali. Ecco qualche consiglio per organizzare vacanze pet friendly indimenticabili.

Scegliere la destinazione:

Località : Individua destinazioni assicurandoti che siano accoglienti verso gli animali. Spiagge, parchi e zone con molte aree verdi sono ideali.

: Individua destinazioni assicurandoti che siano accoglienti verso gli animali. Spiagge, parchi e zone con molte aree verdi sono ideali. Clima : Valuta il clima della destinazione, temperature estreme (troppo calde o troppo fredde) possono essere pericolose per la salute del tuo pet.

: Valuta il clima della destinazione, temperature estreme (troppo calde o troppo fredde) possono essere pericolose per la salute del tuo pet. Rispetta le regole locali: Informati sulle regole locali riguardanti gli animali domestici. Alcune spiagge, parchi o ristoranti potrebbero imporre delle restrizioni.

Trasporti:

Auto : Se viaggi in auto, assicurati comodità e sicurezza per il tuo animale. Procurati trasportini adatti o reti o cinture di sicurezza apposite.

: Se viaggi in auto, assicurati comodità e sicurezza per il tuo animale. Procurati trasportini adatti o reti o cinture di sicurezza apposite. Treno e aereo : Molte compagnie permettono di viaggiare con animali, ma informati bene sulle regole specifiche e sui costi.

: Molte compagnie permettono di viaggiare con animali, ma informati bene sulle regole specifiche e sui costi. Prodotti con estratti vegetali ad azione calmante possono aiutare i nostri amici pelosi a vivere gli spostamenti più serenamente, chiedi al medico veterinario esperto in comportamento.

Cosa portiamo per il nostro pet?

Cibo e acqua: Non dimenticare mai di portare con te cibo sufficiente, acqua per il viaggio e le sue ciotole

Medicinali: Se il tuo pet ha necessità particolari, assicurati di avere sempre con te i suoi medicinali e chiedi una visita al tuo veterinario di fiducia prima di partire

Documenti: Porta con te il suo libretto sanitario e, se necessario, il passaporto per animali.

Letto e coperte: Qualcosa che gli ricordi casa può farlo sentire più a suo agio in un posto nuovo che non conosce, porta qualcosa di suo (la cuccetta, un cuscino, una copertina, un gioco)

Durante il viaggio pianifica delle pause : se scegli di viaggiare in auto, fai delle pause regolari per permettere al tuo animale di sgranchirsi, bere e fare i suoi bisogni.

: se scegli di viaggiare in auto, fai delle pause regolari per permettere al tuo animale di sgranchirsi, bere e fare i suoi bisogni. Evita i colpi di calore : Non lasciare mai il tuo animale da solo in auto, anche pochi minuti possono essere molto pericolosi!

: Non lasciare mai il tuo animale da solo in auto, anche pochi minuti possono essere molto pericolosi! Se viaggi con il tuo pet assicurati di prenotare strutture Pet-friendly: Oggi, molte offrono anche servizi speciali come lettini, menù dedicati e aree gioco.

Regole: Segui sempre le regole dell’alloggio per rispettare gli altri ospiti e garantire che altri possano continuare a portare i loro animali.

Viaggiare con il proprio animale domestico può richiedere un po’ di pianificazione extra, ma il tempo e gli sforzi saranno ampiamente ricompensati dalla gioia di condividere nuove esperienze con il tuo fedele compagno. Seguendo semplici regole e con un po’ di buon senso, potrai goderti una vacanza tranquilla e ricca di emozioni, rendendo felice anche il tuo amico a quattro zampe.

Buon viaggio e noi ci vediamo a settembre!!!

Dr.ssa Elisabetta Mariani

Presentazione delle nostre professionalità

Eccoci qui! Come quando si entra in una casa nuova sono d’obbligo le presentazioni: siamo le dottoresse Rosa Gorio, medico veterinario esperto in comportamento ed Elisabetta Mariani, biologa con indirizzo fisiologico etologico.

Entrambe siamo educatori cinofili con approccio cognitivo zooantropologico e ci occupiamo prevalentemente di cani, ma non solo.

Questa rubrica vuole raccontarvi delle curiosità sul mondo dell’animalità, ma anche sfatare miti e false credenze sulle creature grandi e piccole che popolano il nostro mondo, in particolare il nostro territorio valsassinese.

Non siamo “autoctone”, ma abbiamo scelto di vivere in Valsassina con le nostre famiglie, quindi ci perdonerete se parliamo di questo territorio come anche un po’ nostro: questa valle ci ha adottato e fatto sentire parte di questa comunità. La nostra formazione parte dall’Università perché entrambe abbiamo scelto delle facoltà che hanno come obiettivo lo studio del mondo animale e del suo benessere, pertanto il nostro percorso si è sempre arricchito di stages e specializzazioni che ci hanno portato ad avviare delle professioni con questi tipi di indirizzo.

Siamo unite, oltre che da un’amicizia decennale, anche dalla passione per la pedagogia, l’etologia e la comunicazione nel mondo animale. Il nostro approccio si differenzia dal metodo addestrativo in quanto tiene conto del mondo sistemico e del gruppo sociale a cui appartiene quell’animale, quindi per noi le modalità di intervento sono di carattere multidisciplinare.

Ci piace sognare e, in collaborazione con ATS Monza Brianza, abbiamo avviato delle serate per il conseguimento del “patentino per proprietari di cani” in modo da fornire più informazioni possibili, sostenute da persone qualificate, per fare cultura in ambito cinofilo, ma non solo. Grazie a questa opportunità, potremo arrivare a più persone e fare conoscere questo mondo e questo approccio che caratterizza le nostre professionalità e il nostro sguardo sul mondo.

Vi aspettiamo!

Dr.ssa Elisabetta Mariani

Biologa e Formatrice

Istruttrice cinofila

con approccio CZ

Dr.ssa Rosa Gorio

Medico Veterinario esperto in comportamento

Educatore cinofilo con approccio CZ