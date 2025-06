INCIDENTE A PREMANA: GIACOMO SANELLI ESCE DI STRADA COL QUAD E MUORE

PREMANA/ULTIM’ORA – Giacomo Sanelli, figura notissima nel paese delle lame, è deceduto questa sera intorno alle 21 tra via Roma e via Lecco a Premana, a causa di un incidente stradale. Aveva 60 anni e apparteneva alla famiglia conosciuta per l’attività nel campo della coltelleria.

Secondo le primissime informazioni raccolte, il veicolo condotto da Sanelli è uscito di strada e purtroppo non vi è stato nulla da fare. L’uomo, classe 1965, era a bordo di un fuoristrada Polaris, ne avrebbe perso il controllo e sarebbe finito in una scala in via Lecco. Stava parcheggiando, dopo aver fatto scendere il padre Danilo, forse un errore in una manovra (su un mezzo acquistato da poco) gli sarebbe costato la vita.

Sul posto Croce Rossa premanese e l’elicottero di AREU decollato da Villa Guardia/Como. Allertati anche i Carabinieri.

Aggiornamenti della notizia non appena disponibili, in questa stessa pagina.

RedCro