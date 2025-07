ASP DELL’ALPE BARCONCELLI: MA QUANTO COSTI (AI PREMANESI)?

PREMANA – Quante risorse economiche assorbono le strade agro-silvo-pastorali? È una domanda che sorge legittima apprendendo da fonti istituzionali l’assegnazione dei lavori per “Interventi di sostegno e consolidamento delle scarpate, gestione delle acque meteoriche presso la strada ASP per l’Alpe Barconcelli nel territorio di Premana.

L ‘opera è finanziata dal Fondo Regionale territoriale per lo sviluppo delle Valli Prealpine e rafforzato da un mutuo pluriennale acceso dall’amministrazione comunale, per un importo complessivo previsto di 472.000 euro. L’intervento infrastrutturale è una ulteriore imprescindibile necessità, volta a garantire la percorribilità in sicurezza della strada agro-silvo-pastorale tracciata in anni recentissimi, con l’obiettivo di incrementare l’attrattività e la presenza turistica estiva nel comprensorio dell’Alpe Barconcelli con la finalità di valorizzare le abitazioni di villeggiatura insediate nel territorio.

I lavori preventivati sul tracciato viario, della lunghezza di poco più di due chilometri, sono mirati alla stabilizzazione delle scogliere di sostegno, al contenimento, consolidamento e protezione del ripido instabile versante della montagna, rafforzando e perfezionando gli svariati interventi di manutenzione e miglioramento già portati a termine sul percorso forestale nei pochi anni dalla sua realizzazione.

Prestazioni e impegni costantemente sostenuti da pubbliche risorse, che a tutt’oggi portano la spesa complessiva a poco meno di 900.000 euro. Una cifra ragguardevole a conferma di quanta attenzione e supporto goda l’azione di sostegno delle infrastrutture per lo sviluppo e incremento del turismo di montagna.

