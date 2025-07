SKIROLL: BUON ESORDIO AI MONDIALI IN LETTONIA PER LE SORELLE INVERNIZZI

MADONA (LET) – Con il via alla prima prova dei Mondiali Juniores di skiroll, l’individuale a cronometro in tecnica classica sulla distanza di 10 chilometri, si è ufficialmente aperta la stagione internazionale della disciplina. L’appuntamento di Madona (Lettonia) ha subito messo alla prova le atlete su un percorso esigente, che ha visto dominare la svedese Johanna Holmberg, davanti alla slovacca Michaela Strakova e all’altra svedese Kaisa Ekenberg.

Tra le azzurre, buone notizie arrivano dalle sorelle Maria e Aurora Invernizzi di Introbio. Maria ha chiuso al 9° posto con un distacco di 2’09” dalla vincitrice, distinguendosi come la migliore italiana in gara. Aurora ha invece conquistato la 13ª piazza, tenendo il passo e finendo a 2’56” dalla vetta, con soli 47″ di scarto rispetto alla sorella maggiore.

Il loro tecnico Luca Artusi ha commentato così la prova delle due: “Gara certamente faticosa su un percorso che avvantaggia ancora di più atlete con stazza e potenza diverse, in particolar modo nella tecnica classica. Buona prestazione comunque per Maria, considerando che non è al top della forma. Anche Aurora ha saputo gestire bene le difficoltà, mostrando buone potenzialità”.

Più distanti le altre componenti della nazionale: Claudia Di Tanna ha chiuso 14ª a +3’08”, seguita da Noemi Parisi, 16ª a +3’12”. Il percorso, impegnativo e tecnico, ha evidenziato una condizione non ottimale per le italiane nella prova d’apertura. Ma il calendario offre subito una nuova chance, con la sprint a squadre, dove le sorelle valsassinesi cercheranno ancora una volta di lasciare il segno.

A questo link la classifica completa della gara.

