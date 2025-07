CADE IN ZONA PIAN DELLE BETULLE: INTERVENTO DI SOCCORSO IN ATTO

CRANDOLA VALSASSINA – Nel pomeriggio di oggi 16 luglio 2025, si è verificato un incidente di montagna in una zona impervia di Crandola Valsassina, nei pressi del Pian delle Betulle. Secondo le informazioni fornite da AREU, l’allarme è stato lanciato alle 16:24, dopo che una persona è caduta al suolo durante un’escursione.

Soccorsi allertati e operazioni in corso

Sul posto sono subito intervenuti:

Carabinieri di Lecco, Comando locale

SOREU: LAGHI (Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza)

Squadre alpine: ELI_CO, ALP_LC, CNSAS_PREMANA1

Le operazioni di soccorso sono risultate complesse per la natura impervia dell’area, richiedendo l’intervento sia di mezzi di soccorso alpino che dell’elisoccorso.

Stato della persona coinvolta

Risulta coinvolta una persona, al momento non sono state fornite informazioni ufficiali sulle sue condizioni. Le operazioni di recupero sono ancora in corso e i soccorritori stanno lavorando per garantire l’incolumità dell’escursionista.

Conclusioni

L’incidente sottolinea ancora una volta la necessità di adottare la massima prudenza durante le escursioni in montagna, specialmente nelle aree più impervie. Resta alta l’attenzione da parte dei servizi di emergenza e delle autorità locali, che raccomandano di seguire sempre i percorsi segnalati e di consultare le condizioni meteorologiche prima di mettersi in cammino.