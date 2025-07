MANDELLO, RADUNO MOTO GUZZI 2025: IL PROGRAMMA COMPLETO

MANDELLO DEL LARIO – Mandello del Lario, settembre. Il paese patria della Moto Guzzi è come tutti gli anni in grande fermento e pronto all’evento più importante dell’anno per tutti i Guzzisti: il momento del ritorno a casa, della visita al luogo dove tutte le Moto Guzzi hanno preso vita, al numero 57 di Via Parodi, alla mitica fabbrica fondata 104 anni fa da Carlo Guzzi e Giorgio Parodi.

Come ogni anno, il Motoraduno Internazionale Città della Moto Guzzi è pronto ad accogliere l’appassionante flusso della migrazione guzzista con un programma ricco di eventi che farà da supporto alla grande passione e voglia di stare insieme che caratterizza tutti gli appassionati del marchio. Sarà, come sempre, magico!

Ecco alcune anticipazioni di quello che potrete vivere durante il raduno.