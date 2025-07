RASSEGNA ORGANISTICA, DOMANI SERA ELISABETH ZAWADKE A BARZIO

BARZIO – Sabato 26 luglio alle 21 sarà protagonista per la prima volta all’organo Mascioni della chiesa di Sant’Alessandro a Barzio la tedesca Elisabeth Zawadke. Un grande programma da non perdere basato sulla musica organistica tedesca dal barocco ai nostri giorni che esalterà le potenzialità di questo importante strumento. Un evento che fa parte della 53esima Rassegna organistica valsassinese.

Elisabeth Zawadke ha compiuto gli studi presso la Hochschule für Musik und Theater di Monaco di Baviera, diplomandosi in Organo e Musica Sacra con Klemens Schnorr e Franz Lehrndorfer. Ha dopo studiato presso la Schola Cantorum Basiliensis con JeanClaude Zehnder e ottenuto il diploma di solista nella classe di Guy Bovet presso la Musikhochschule di Basilea. Successivamente ha esteso la sua formazione didattica conseguendo la Laurea Magistrale in Musicologia, Pedagogia della Musica e Teologia e seguendo Corsi di Formazione per gli esperti di organo e Corsi di Didattica per gli istituti superiori.

La sua intensa attività concertistica l’ha portata, da allora, a esibirsi in tutta Europa, Bielorussia e Giappone, suonando anche con direttori del calibro di Hans Zender, Peter Eötvös e Gustavo Dudamel. Invitata più volte presso vari Festival Internazionali (Lucerna, Festival d’Organo delle Asturie, Festival delle Fiandre e il Festival A’Devantgarde), ha suonato anche come solista con l’Orchestra Sinfonica di Lucerna, la Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks, l’Orchestra e il Coro della Radio della BR (Radio Statale Bavarese), la Bamberg Symphony Orchestra e l’Orchestra dell’Opera di Rouen.

Elisabeth Zawadke ha fatto parte di diverse giurie di concorsi organistici internazionali (Nürnberg, Stuttgart, Bern) così come del Gruppo di Esperti della Commissione di Accreditamento per le Hochschule e Conservatori di Musica di Trossingen e Dresda. I perni della sua attività artistica, come si può evincere dalla sua produzione di CD e DVD, sono la musica antica, la musica del romanticismo tedesco e francese e la musica contemporanea. Elisabeth Zawadke ha inoltre eseguito prime assolute di numerosi compositori contemporanei, tra cui Michel Roth, Michael Pelzel, Caroline Charrière, Wilfried Hiller, Günter Bialas, Harald Genzmer, Jörg Widmann, Rodion Schtschedrin e Tristan-Patrice Challulau.

Dal 1998 al 2010 docente di Organo presso il Conservatorio di Vorarlberg, dal 2008 fino a 2019 è stata nominata professoressa d’Organo presso la Musikhochschule di Lucerna e fino all’agosto 2015 ha lavorato come Organista principale e Direttrice Musicale delle attività liturgico musicali e concertistiche della Jesuitenkirche di Lucerna. È stata docente di organo al conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania e adesso al conservatorio “Giuseppe Verdi” di Como. È docente di numerose masterclass e prosegue la sua attività concertistica.