ANC BARZIO, NUOVO DIRETTIVO: PRESIDENTE IL MARESCIALLO BOTTESI

BARZIO – Il Maresciallo Claudio Bottesi (in copertina) è il nuovo presidente dell’ANC sezione di Barzio. Nei giorni scorsi i soci della associazione intitolata al Carabiniere Emanuele Messineo – militare deceduto nel tentativo di sventare una rapina e insignito della medaglia d’oro al valor militare – hanno rinnovato il consiglio direttivo che guiderà il sodalizio per il quinquennio 2025-2030.

Il neopresidente Bottesi ha prestato servizio nella stazione Carabinieri di Introbio dal 2000 al 2010 per poi continuare l’impegno da volontario nella ANC barziese. Il Maresciallo ha scelto come suo vice il Carabiniere Ausiliario Vittorio Canali e come segretario il socio simpatizzante Mario Scatiggio.

Completano il direttivo il Carabiniere Ausiliario Oscar Buzzoni e il Carabiniere Ambrogio Camozzini (nominati revisori dei conti), il Carabiniere Ausiliario Angelo Ruotolo, il Carabiniere Luigi Paoletti e il Maresciallo Gerardo Calvanese.

RedBar