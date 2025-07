PASTURO: TEMI ECONOMICI NEL CONSIGLIO CONVOCATO PER IL 31 LUGLIO

PASTURO – L’amministrazione comunale di Pasturo informa che è stato convocato il consiglio comunale in sessione ordinaria in prima convocazione, seduta pubblica, per il 31 luglio alle 20:30 nell’aula consiliare del Comune di centro Valle.

L’ordine del giorno prevede:

1. Rettifica errore materiale delibera del Consiglio Comunale n. 8/2025 (Approvazione verbali precedente seduta del 13-02-2025);

2. Approvazione verbali precedente seduta del 27-05-2025;

3. Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 4-07-2025 avente ad oggetto “Variazione in via d’urgenza al bilancio di previsione 2025/2027”;

4. Approvazione Documento Unico di Programmazione semplificato triennio 2026/2028;

5. Variazione al Bilancio di previsione 2025/2027 – Assestamento del bilancio;

6. Verifica degli equilibri generali di bilancio esercizio 2025 – Art. 193 del D.lgs. 267/2000;

7. Comunicazione al Consiglio Comunale degli impegni di spesa assunti su esercizi non considerati nel bilancio pluriennale 2025/2027;

8. Comunicazioni del Sindaco.