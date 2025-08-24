PIAZZA OLIVELLI GREMITA A CASSINA, PIACE IL TRIBUTO A MAX PEZZALI

CASSINA VALSASSINA – Una serata di musica, emozioni e grande partecipazione ha animato piazza Olivelli grazie al tributo dedicato a Max Pezzali e agli indimenticabili anni degli 883. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Cassina Valsassina, ha registrato un successo straordinario, attirando un pubblico numeroso come raramente si era visto nella piazza del paese, completamente gremita in ogni ordine di posti.

Protagonisti della serata i NACN Forever – acronimo di Nient’Altro Che Noi – tribute band che da anni ripropone con fedeltà il repertorio di Max Pezzali e degli 883. La band ha saputo conquistare il pubblico con una performance coinvolgente, curata nei minimi dettagli sia dal punto di vista sonoro che scenico. La fedeltà vocale del frontman e l’energia della band hanno fatto rivivere le emozioni delle canzoni che hanno segnato una generazione.

Il concerto è stato una vera e propria festa collettiva, dove grandi e piccoli hanno cantato, ballato e saltato sulle note di brani iconici come L’uomo ragno, Nord sud ovest est e la sempre commovente Come mai. Proprio durante quest’ultima, la piazza si è illuminata di torce accese sugli smartphone, creando un’atmosfera suggestiva e intensa, simbolo di un legame ancora vivo tra la musica di Pezzali e il cuore del suo pubblico.

Il successo dell’iniziativa conferma la capacità della Pro Loco di promuovere eventi di qualità capaci di unire generazioni diverse nel segno della musica e della condivisione. La serata del 23 agosto rimarrà sicuramente nella memoria dei partecipanti come una delle più riuscite dell’estate valsassinese.