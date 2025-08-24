CALCIO A 7, A VENDROGNO IL TROFEO “DANIELA ARTUSI”. ISCRIZIONI APERTE

VENDROGNO – Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla terza edizione del Trofeo “Daniela Artusi a.m.”, il torneo di calcio a sette che andrà in scena sabato 30 agosto sul campo sportivo di Vendrogno con la tradizionale formula delle ‘12 ore’. L’iniziativa è promossa dalla Polisportiva Bellano in collaborazione con il Comune, la Pro Vendrogno, gli Amici di Ombriaco e la Pro Bellano. In campo scenderanno dodici squadre composte da atleti nati nel 2000 e negli anni precedenti.

In palio, oltre al trofeo principale, ci sarà un buono cena al Crotto di Biosio per i vincitori e il Trofeo “Alex Croci a.m.”, riconoscimento speciale riservato al miglior portiere della manifestazione.

Il programma prevede il fischio d’inizio alle 8.30, con finalissima programmata per le 19.30. Durante l’intera giornata sarà operativo il servizio ristoro a cura degli Amici di Ombriaco, mentre in serata la Pro Vendrogno organizzerà la cena presso l’area manifestazioni. Seguiranno le premiazioni e l’accompagnamento musicale.

Come da tradizione, l’evento avrà anche una finalità solidale: il ricavato sarà devoluto alla Cooperativa “Le Grigne” di Vimogno di Primaluna. Per informazioni e iscrizioni contattare Andrea al 340/105.05.38.

Redspo