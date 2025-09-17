RUBRICA OCCHI DI CHRIS: IL RESPIRO DELLA TERRA, UN FIORE CHE ASCOLTA

PRIMALUNA – Nuova puntata della rubrica che ci accompagna di settimana in settimana con le foto più emblematiche realizzate del valsassinese Christopher Anelli Manzoni.

Ogni mercoledì l’autore di Primaluna ci presenta un suo scatto commentato. Per l’edizione odierna, il fotografo ha scelto una foto (in copertina e a fondo pagina) intitolata “Il respiro della terra, un fiore che ascolta”.

L’autore la descrive così:

Nel grembo quieto del prato,

dove il tempo si piega al verde,

un fiore si apre senza clamore

rosa, viola, voce lieve.

Non chiede sguardi, ma li merita,

non cerca applausi, ma li riceve

dal ronzio di un’ape, dal passo di chi

cammina piano e sente.

È lì, come chi ama in silenzio,

come chi dona senza rumore.

Un fiore che ascolta la terra,

e la racconta a chi sa vedere.

Nel cuore verde della Valsassina, tra fili d’erba e silenzi che raccontano, sboccia il Trifolium pratense il comune trifoglio rosso. Ma nulla è comune se osservato con occhi che sanno ascoltare. Questo fiore, umile e vibrante, nutre il suolo, accoglie le api, e si lascia accarezzare dal vento. È il respiro della terra, discreto ma essenziale. Un invito a rallentare, a chinarsi, a vedere.

Curiosità: lo sapevi che il trifoglio rosso è commestibile? I suoi fiori possono essere utilizzati in insalate, tisane o come decorazione naturale. Oltre ad avere proprietà benefiche, è anche un piccolo dono della natura per chi sa riconoscerlo.

Foto scattata a Primaluna il 28/07/2025

