ZOOTECNICHE E COUNTRY FESTIVAL INSIEME PER CELEBRARE LA VALSASSINA

BARZIO – Organizzate dalla Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, in collaborazione con il Centro Agricolo Valsassinese, le Manifestazioni Zootecniche Valsassinesi rappresentano da ben 98 anni un appuntamento imprescindibile che sancisce la conclusione della stagione estiva prealpina, un vero e proprio pilastro storico per la comunità locale e non solo.

La manifestazione è un’occasione per celebrare e promuovere il ricco patrimonio zootecnico, le produzioni agricole e le attività che animano il territorio, nonché visitare la “Mostra Interprovinciale della Razza Bruna di Pasturo”, da sempre protagonista dell’evento.

L’evento si svolge nei giorni 26, 27 e 28 settembre, e occupa un’area di circa 100.000 m² in località la Fornace. Si configura come una vetrina dinamica e poliedrica, in cui i visitatori potranno immergersi in un’esperienza coinvolgente attraverso tantissimi appuntamenti.

Esposizione di bovini, ovini e caprini. Quest’area della manifestazione offrirà ai visitatori l’opportunità di ammirare da vicino una selezione di capi pregiati, rappresentativi delle diverse razze allevate nel nostro territorio e non solo. Sarà un’occasione per apprezzare la cura e la passione degli allevatori, custodi di antichi saperi e interpreti di moderne tecniche di allevamento sostenibile.

Esposizione completa e aggiornata di attrezzature e macchinari all’avanguardia per l’agricoltura e la silvicoltura, offrendo uno sguardo sulle innovazioni del settore e sulle soluzioni più efficienti per la lavorazione del terreno e la gestione forestale.

Un autentico mercatino agricolo, cuore pulsante della manifestazione, dove i produttori locali offriranno i frutti genuini della loro terra, espressione di sapori unici e tradizioni secolari.

Una speciale attenzione dedicata alla valorizzazione del legno di pregio locale, risorsa preziosa del nostro territorio, con esposizioni che ne esaltano la bellezza, la versatilità e le potenzialità artigianali e industriali.

Un vivace mercatino degli hobbysti, spazio dedicato alla creatività e all’ingegno, dove appassionati e artigiani potranno esporre le proprie creazioni uniche e originali.

Convegni e incontri tematici, momenti di approfondimento e confronto sui temi cruciali per il futuro dell’agricoltura, della zootecnia e della gestione del territorio, con la partecipazione di esperti e figure di spicco del settore.

Quest’anno, la ricca tradizione delle Manifestazioni Zootecniche si fonde con l’atmosfera coinvolgente del Far West portata dal Valsassina Country Festival, promosso dall’Associazione 700 MT Soprailcielo, creando una sinergia inedita e imperdibile. Nella suggestiva cornice delle Grigne, i visitatori avranno la possibilità di immergersi in un’atmosfera unica dove la storia rurale della Valsassina incontra il fascino del country tipico delle selvagge zone di frontiera.

“Siamo entusiasti di questo connubio con il Valsassina Country Festival in occasione della nostra storica manifestazione zootecnica – dichiara Fabio Canepari, presidente della Comunità Montana – Unire le forze per celebrare la nostra storica rassegna zootecnica significa onorare ancor di più l’operosità e il profondo radicamento alla terra che definiscono il nostro territorio”.

“È con grande entusiasmo che accogliamo questa collaborazione con il Valsassina Country Festival – dice Giovanni Castelli, presidente Centro Agricolo Valsassinese – Questa unione celebra l’anima lavorativa e il profondo legame con la terra che da sempre contraddistinguono la nostra valle”.

Ivan Rota Stabelli, presidente dell’Associazione 700 MT Soprailcielo, aggiunge: “Festeggiare il nostro decimo compleanno insieme a un’istituzione così importante nel territorio come le Manifestazioni Zootecniche Valsassinesi è per noi motivo di grande orgoglio. Crediamo fortemente che questa unione di forze creerà un evento ancora più ricco e attrattivo, capace di coinvolgere un pubblico vasto e variegato”.

Gli orari di apertura: venerdì 26 settembre dalle 14 alle 24; sabato 27 settembre dalle 9 alle 2; domenica 28 settembre dalle 9 alle 19. L’ingresso è gratuito.