CALCIO LECCO: I PICCOLI MEZZI PASSI FALSI FACILITANO LA FUGA DEL VICENZA

LECCO – 18 punti in 8 giornate è un bottino importante per la Calcio Lecco, che ha iniziato nel migliore dei modi il campionato di Serie C 2025/26. I blucelesti attualmente occupano il secondo posto in classifica, a +3 sulla coppia Brescia e Inter U23 e staccati di 4 dalla capolista Vicenza.

Proprio la mini fuga dei vicentini è il tasto dolente. Perché la squadra di mister Federico Valente nelle ultime due giornate ha frenato, pareggiando in casa 0-0 con la Giana Erminio prima, e 2-2 con la Virtus Verona dopo essere stata avanti 0-2. Piccoli mezzi passi falsi che il Vicenza non ha fatto battendo la Pro Vercelli e l’Alcione Milano.