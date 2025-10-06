LETTERA: “IPERAL DI PASTURO, SPERIAMO IN POSTI DI LAVORO PER I GIOVANI”

Gentilissimo direttore,

personalmente non credo che demonizzare il nascente Iperal di Pasturo abbia senso. Personalmente non ci metterò piede e continuerò ad avvalermi del panificio di Maggio, della polleria di Cremeno, del fruttivendolo di Balisio… e così via.

Però sono convinto che una realtà come Iperal potrà dare diversi posti di lavoro a ragazze e ragazzi della valle. Magari Valsassina News potrà un domani renderci edotti su quanti nuovi posti di lavoro si saranno concretizzati per i nostri giovani ( e anche non giovani ). Grazie.

Un cordialissimo saluto.

Fabrizio Casella