IN ‘TERZA’, CS CASARGO-ASSESSE: ALLE 15:30 UNA SFIDA INEDITA IN ALTA VALLE

CASARGO – Il CS Casargo sarà impegnato oggi, domenica 12 ottobre, nella quinta giornata del Girone A di Terza Categoria lecchese, affrontando per la prima volta l’Assese Calcio. Il fischio d’inizio è previsto alle 15:30 al campo sportivo comunale di Casargo.

I padroni di casa sono chiamati a una reazione dopo la pesante sconfitta subita nell’ultimo turno, ma il morale resta alto grazie anche alle parole del presidente Carlo Pasquini a Valsassinanews: “Dobbiamo cercare di riprendere dalla sconfitta pesante di domenica scorsa, come dicono è meglio perdere una volta cinque a zero che cinque volte uno a zero. Casargo e Assese non si sono mai incrociate. La squadra è reduce dalla vittoria esterna a Vercurago, una delle aspiranti precedenti alla prossima nella categoria superiore”.

Dal punto di vista della classifica, la formazione valsassinese punta a muovere ulteriormente la graduatoria dopo un avvio incoraggiante. L’Assese è reduce da una vittoria in trasferta e cerca continuità in una sfida che promette equilibrio e spettacolo in Alta Valle.

RedSpo