CHI DI MANITA FERISCE… IL CS CASARGO NE BECCA 5 DAL SAN ZENO

OLGIATE MOLGORA – Una partita complicata per il Centro Sportivo Casargo, uscita sconfitta con un netto 5-0 oggi pomeriggio al campo sportivo dell’oratorio San Zeno di Olgiate Molgora. E dire che proprio il Casargo era reduce da due “manite”, dei 5-0 ai danni di Olympic Lurago d’Erba e Due VI Villa Vergano che l’avevano lanciato ai vertici della classifica del girone lecchese della Terza categoria.

Il primo tempo si è chiuso a reti inviolate in una partita equilibrata con poche occasioni da entrambe le parti. Nel secondo tempo però è arrivato un vero e proprio crollo del Casargo: nel giro di quattro minuti la Nuova Ronchese ha segnato due gol e poi ha raddoppiato con la terza rete al 15′ minuto per poi segnare altre due reti tra 26′ e 27′ minuto, chiudendo il match con un netto 5-0 che non lascia scampo.

Il presidente del Casargo, Carlo Pasquini, ha commentato così la brutta prestazione dei valsassinesi: “Quando si perde 5 a 0 c’è solitamente poco da salvare, primo tempo equilibrato poche occasioni da ambo le parti. Nel secondo c’è il crollo blackout, nel giro di 4 minuti ha segnato due reti, la terza al 15 e poi al 26/27. Bisogna dimenticare alla svelta questa partita e pensare a domenica prossima in casa.”

Il CS Casargo si prepara ora alla prossima partita casalinga in Alta Valsassina contro l’Assese, domenica alle 15:30, con l’obiettivo di dimenticare in fretta questa sconfitta e tornare a lottare per la vetta della classifica.

RedSpo