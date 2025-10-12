A BINDO CORTENOVA-OLGIATE AURORA. MISTER TANTARDINI “FIDUCIOSO”

CORTENOVA – Il CS Cortenova si prepara all’importante appuntamento di oggi nella Seconda Categoria girone L, ospitando l’Olgiate Aurora in occasione della quinta giornata del campionato.

Il match si disputerà alle 15:30 nel centro sportivo valsassinese di Campiano, a seguito dell’inversione di campo dovuta a problemi al terreno di gioco della formazione ospite.

La situazione in classifica

Cortenova arriva a questa sfida con la voglia di riscattare le recenti prestazioni e di conquistare punti fondamentali per risalire la graduatoria, dove attualmente occupa una posizione di medio-bassa classifica con 4 punti nelle prime 4 giornate (due pareggi e altrettante sconfitte). L’Olgiate Aurora invece si presenta come una delle squadre più in forma del girone, ancora imbattuta sia in campionato (due vittorie e due pareggi, per un totale di 8 punti) sia in Coppa, dove ha raccolto due vittorie e un pareggio. Il confronto si preannuncia dunque acceso e dalla posta in palio importante per entrambe le squadre.

Le parole del Mister Andrea Tantardini

Intervistato da Valsassinanews, il tecnico del Cortenova Andrea Tantardini analizza così la situazione: “Dovevamo giocare una trasferta ma per problemi al terreno gioco abbiamo deciso di invertire il campo. Sarà una partita complicata visto che finora i giallorossi sono imbattuti sia in campionato, 2 vittorie e 2 pareggi che in coppa 2 vittorie e 1 pareggio. Il nostro obiettivo per domani è quello di ripetere la prestazione di domenica con la consapevolezza di non ripetere gli errori sotto porta. Il team si sta allenando a tutta e bene, a parte l’infortunato Dragone (che dovrebbe ricominciare la prossima settimana). Per fortuna squalificati non ne abbiamo, quindi sentiamo il dovere di puntare al bottino pieno”.

Mattia Dragone: verso il rientro

Attesa per il match

Appuntamento dunque fissato per domani, domenica alle 15:30 a Bindo, con il Corte che vuole regalare una prova da incorniciare ai suoi tifosi e invertire la tendenza di questo inizio stagione, affrontando però una delle compagini più ostiche del campionato.

RedSpo

Potrebbero interessarti questi articoli