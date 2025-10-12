A BINDO CORTENOVA-OLGIATE AURORA. MISTER TANTARDINI “FIDUCIOSO”

CORTENOVA – Il CS Cortenova si prepara all’importante appuntamento di oggi nella Seconda Categoria girone L, ospitando l’Olgiate Aurora in occasione della quinta giornata del campionato.

Il match si disputerà alle 15:30 nel centro sportivo valsassinese di Campiano, a seguito dell’inversione di campo dovuta a problemi al terreno di gioco della formazione ospite.

La situazione in classifica

Cortenova arriva a questa sfida con la voglia di riscattare le recenti prestazioni e di conquistare punti fondamentali per risalire la graduatoria, dove attualmente occupa una posizione di medio-bassa classifica con 4 punti nelle prime 4 giornate (due pareggi e altrettante sconfitte). L’Olgiate Aurora invece si presenta come una delle squadre più in forma del girone, ancora imbattuta sia in campionato (due vittorie e due pareggi, per un totale di 8 punti) sia in Coppa, dove ha raccolto due vittorie e un pareggio. Il confronto si preannuncia dunque acceso e dalla posta in palio importante per entrambe le squadre.

Le parole del Mister Andrea Tantardini

Intervistato da Valsassinanews, il tecnico del Cortenova Andrea Tantardini analizza così la situazione: “Dovevamo giocare una trasferta ma per problemi al terreno gioco abbiamo deciso di invertire il campo. Sarà una partita complicata visto che finora i giallorossi sono imbattuti sia in campionato, 2 vittorie e 2 pareggi che in coppa 2 vittorie e 1 pareggio. Il nostro obiettivo per domani è quello di ripetere la prestazione di domenica con la consapevolezza di non ripetere gli errori sotto porta. Il team si sta allenando a tutta e bene, a parte l’infortunato Dragone (che dovrebbe ricominciare la prossima settimana). Per fortuna squalificati non ne abbiamo, quindi sentiamo il dovere di puntare al bottino pieno”.

Attesa per il match

Appuntamento dunque fissato per domani, domenica alle 15:30 a Bindo, con il Corte che vuole regalare una prova da incorniciare ai suoi tifosi e invertire la tendenza di questo inizio stagione, affrontando però una delle compagini più ostiche del campionato.

