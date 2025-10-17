BALLABIO, IL SINDACO A RETE4: “MINACCE DI MORTE DA DUE STRANIERI”

BALLABIO – Il sindaco di Ballabio, Giovanni Bruno Bussola, è intervenuto alla trasmissione di Rete4, Diritto e rovescio, condotta da Paolo Del Debbio. Lì ha denunciato il fatto di essere stato minacciato di morte da due richiedenti asilo dopo che erano stati fermati per aver molestato una ragazza.

“Quattro ragazzi stranieri avevano inseguito una ragazza, ma per fortuna l’intervento della polizia locale ha evitato il peggio – ha detto Bussola -. Quindi mi sono recato al comando di polizia: uno era completamente ubriaco ed è stato portato all’ospedale. Altri due, più aggressivi, mi hanno minacciato dicendomi che mi avrebbero strozzato“.