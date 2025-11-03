SONDAGGIO. COSA PENSI DI HALLOWEEN: FESTA SIMPATICA O DA EVITARE?

VALSASSINA – Valsassinanews lancia un nuovo sondaggio dedicato a Halloween, una ricorrenza che negli ultimi anni ha preso piede anche in Italia, coinvolgendo bambini, famiglie, negozi e scuole.
Ma non tutti la vedono allo stesso modo: c’è chi la considera una festa divertente e innocua, chi la critica come estranea alle tradizioni locali, e chi la giudica di cattivo gusto.

Il sondaggio: opzioni e obiettivi

La domanda ai lettori è netta: cosa pensi di Halloween? Tra le proposte da votare:

  • Simpatica festa, un’occasione per divertirsi e stare insieme.
  • Non fa parte delle nostre tradizioni, meglio puntare su ricorrenze italiane.
  • Nulla di particolare, né positiva né negativa.
  • Di cattivo gusto, non dovrebbe essere celebrata.

Trovano spazio anche risposte di segno diverso:

  • Non ho idee precise in proposito.
  • L’argomento non mi interessa.
  • È sempre il solito magna-magna.

Tempistiche e modalità di partecipazione

Il sondaggio resterà attivo fino a giovedì 6 novembre. I risultati, come sempre, saranno pubblicati e commentati su queste pagine: ogni lettore è invitato a esprimere la propria opinione e a segnalare eventuali proposte. Basta un clic sul sito per votare in modo anonimo la propria preferenza. Si può votare indicando la propria preferenza nel box qui sotto – oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano.

COSA PENSI DI HALLOWEEN?

Perché partecipare

Halloween è ormai parte del calendario sociale e commerciale anche in Valsassina. La tua opinione può aiutare a capire come viene percepita e vissuta questa festa nel nostro territorio.

