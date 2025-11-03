SONDAGGIO. COSA PENSI DI HALLOWEEN: FESTA SIMPATICA O DA EVITARE?

VALSASSINA – Valsassinanews lancia un nuovo sondaggio dedicato a Halloween, una ricorrenza che negli ultimi anni ha preso piede anche in Italia, coinvolgendo bambini, famiglie, negozi e scuole.
Ma non tutti la vedono allo stesso modo: c’è chi la considera una festa divertente e innocua, chi la critica come estranea alle tradizioni locali, e chi la giudica di cattivo gusto.
Il sondaggio: opzioni e obiettivi
La domanda ai lettori è netta: cosa pensi di Halloween? Tra le proposte da votare:
- Simpatica festa, un’occasione per divertirsi e stare insieme.
- Non fa parte delle nostre tradizioni, meglio puntare su ricorrenze italiane.
- Nulla di particolare, né positiva né negativa.
- Di cattivo gusto, non dovrebbe essere celebrata.
Trovano spazio anche risposte di segno diverso:
- Non ho idee precise in proposito.
- L’argomento non mi interessa.
- È sempre il solito magna-magna.
Tempistiche e modalità di partecipazione
Il sondaggio resterà attivo fino a giovedì 6 novembre. I risultati, come sempre, saranno pubblicati e commentati su queste pagine: ogni lettore è invitato a esprimere la propria opinione e a segnalare eventuali proposte. Basta un clic sul sito per votare in modo anonimo la propria preferenza. Si può votare indicando la propria preferenza nel box qui sotto – oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano.
Perché partecipare
Halloween è ormai parte del calendario sociale e commerciale anche in Valsassina. La tua opinione può aiutare a capire come viene percepita e vissuta questa festa nel nostro territorio.
RedVN