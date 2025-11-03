A PASTURO UN CONVEGNO PER I 20 ANNI DELLA PROTEZIONE CIVILE

PASTURO – Vent’anni di impegno al servizio della comunità. Il Gruppo comunale di Protezione Civile di Pasturo festeggia il suo ventesimo anniversario con un convegno che si terrà sabato 8 novembre al Cineteatro Bruno Colombo. Un’occasione non solo celebrativa, ma anche di confronto e approfondimento sul tema della tutela del territorio e della sicurezza, organizzata dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecco insieme al Comune di Pasturo.
La giornata si aprirà alle 9.30 con i saluti istituzionali di Regione Lombardia, Provincia di Lecco, Comitato di Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile, Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera e Soccorso Alpino. Un parterre che testimonia il ruolo centrale delle istituzioni in materia di prevenzione e protezione.
Il sindaco Pierluigi Artana, anche assessore con delega alla Protezione Civile in Comunità Montana, ripercorrerà le tappe principali della storia del gruppo, sottolineando la crescita del servizio, la dedizione dei volontari e la collaborazione con gli enti sovracomunali.
Spazio poi agli approfondimenti tecnici: l’ing. Esmeralda Geraci dell’Ufficio Territoriale Regionale di Lecco presenterà gli interventi realizzati in Valsassina per la difesa del suolo, mentre l’ing. Giorgio Binda sempre dell’Ufficio Territoriale Regionale di Lecco illustrerà il nuovo Quaderno di Presidio 2025, strumento chiave per la pianificazione e il controllo dei rischi sul territorio.
Il convegno – aperto a tutta la cittadinanza – si propone dunque come un momento di riflessione condivisa tra istituzioni, tecnici e volontari, per guardare ai vent’anni di attività del gruppo comunale ma soprattutto al futuro della Protezione Civile in Valsassina e nel Lecchese.