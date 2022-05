E A PREMANA CODEGA CORSE DA SOLA. CONTRO UN “FACILE” 40% DI QUORUM

Data pubblicazione 15 Maggio 2022

PREMANA – Ello: 1.200 abitanti e due liste alle elezioni amministrative, Missaglia addirittura tre candidati borgomastro; spicca allora come Premana con i suoi circa 2.200 cittadini si ritrovi solamente il nome della sindaca uscente Elide Codega ad affrontare la tornata alle urne del prossimo 12 giugno.

Una sconfitta per la dialettica politica, un dato di fatto premanese: i 1.840 elettori avranno una scheda ridotta al minimo da “marcare”, scegliendo a quel punto esclusivamente se votare ‘Progetto Premana’, rifiutare o annullare la scheda oppure non recarsi proprio al seggio. Per la cronaca, nel 2017 furono quasi 1.400 i voti validi espressi, con un’affluenza pari all’81,46% del totale.

Dal canto suo, la lista “solitaria” se la dovrà vedere non tanto con degli avversari fisicamente presenti bensì con il famoso quorum, quel minimo di votanti che rendono valida l’elezione del sindaco. Quest’anno, impresa decisamente più facile, giacché lo sbarramento è sceso dal 50 al 40%.

“Di nuovo Premana”, l’opposizione sconfitta 5 anni fa con un netto 76,13% a 23,87, ha scelto di non partecipare. Ma pure di non commentare in alcun modo la scelta.

Brutto segno, complessivamente, appunto per la democrazia e in definitiva per il paese tutto.

