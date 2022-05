A BARZIO PIZZOCCHERI E CANNOLI PER NON RIMPIANGERE IL NAMELESS. NEL NOME DEI “SAPORI E COLORI DELLA VALSASSINA”

Data pubblicazione 27 Maggio 2022

Cannoli e pizzoccheri per promuovere la Valsassina. È l’idea originale sposata da Confartigianato e dal Comune di Barzio.

Negli stessi giorni del Nameless, a Barzio, forse per non rimpiangerlo, si propongono i “sapori della Valsassina”.

Che lo si faccia con sponsor e prodotti valtellinesi poco importa. Con stand dal Piemonte alla Sicilia men che meno. Si mangia e ci si diverte anche al P3 a lato Provinciale.

E chi non gradisce il menu troverà polenta taragna e salsicce alla Festa del Cacciatore, non serve nemmeno cambiare paese per scegliere tra ben due iniziative.

Parliamo ancora di turismo. Perché due indizi sono una coincidenza, ma tre fanno una prova.

