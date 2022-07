BITPANDA, BROKER PER COMINCIARE AD INVESTIRE NELLE CRIPTOVALUTE

Data pubblicazione 20 Luglio 2022

Da tanto tempo ormai le criptovalute sono entrare a far parte di tutte quelle attività che uniscono la parte economica e quella prettamente tecnologica. Tantissimi, infatti, sono gli esperti del settore che stanno investendo su questo nuovo tipo di pagamento, una vera e propria rivoluzione. In buona sostanza queste criptovalute sono delle monete digitali decentralizzate che sono state create su internet e non seguono la tradizionale strada delle valute comuni come può essere l’€uro o anche il dollaro. La grande particolarità è rappresentata dal fatto che queste monete digitali sono emesse da emittenti privati e non sono sottoposte al controllo o anche alla garanzia da parte di banche centrali oppure autorità pubbliche.

Numeri e performance da record: BitPanda assoluta affidabilità

Ad esse sono legati anche i portafogli virtuali che nello specifico sono chiamati e-wallet. Queste monete virtuali possono essere convertibili in valute a corso legale con cambi variabili nel tempo, non si deve commettere però l’errore di confondere le criptovalute con i classici sistemi elettronici di pagamento. Da sottolineare poi, insieme alla presenza di queste monete virtuali digitali, l’esistenza dei broker online che da anni sono entrati in questo mercato a livello internazionale e da un po’ di tempo anche in Italia. Uno dei tanti broker è BitPanda, realtà che si fa largo in maniera importante nel settore con performance e numeri da record per investire facilmente in criptovalute.

Cominciare ad investire in maniera facile e veloce

C’è molta curiosità per questo settore che cresce sempre più e, oltre agli eserti, molti sono gli appassionati che vogliono saperne di più. BitPanda rappresenta ciò che state cercando se volete un sito affidabile che possa permettere l’investimento iniziale in maniera facile e soprattutto con piccole somme. Insomma, una sorta di pratica in un mondo sì affascinante ma che, se intrapreso nella maniera sbagliata, può nascondere diverse insidie. Non c’è un tempo limite entro il quale acquistare e/o vendere, si potrà usare la carta di credito o anche collegando il conto per depositare il denaro che vorrete investire con fondi sempre disponibili, magari facendo tutto comodamente tramite il vostro apparecchio cellulare.

Date seguito alla vostra passione e curiosità, entrate nel mondo delle criptovalute con i giusti broker

Come in molti altri campi i primi passi sono fondamentali, la stessa cosa vale senza dubbio per entrare nel mondo della criptovalute magari tramite uno dei broker migliori, BitPanda. Innanzitutto, servirà la creazione di un account personale, trasferire denaro e successivamente scegliere dove e come investire la somma. Non abbiate timore di poter sbagliare, tutto è molto intuitivo, sicuro e anche semplice. Come abbiamo accennato si potrà collegare il conto corrente e trasferire il denaro gratuitamente per investire. I nomi a cui avrete accesso sono quelli più conosciuti, da Bitcoin a Ethereum, da Ripple a Polkadot insieme a Uniswan, Tethere molti altri. La strada è tracciata e le criptovalute la percorrono anticipando i tempi: fate lo stesso anche voi, entrate nel mondo delle monete digitali con i giusti broker online.