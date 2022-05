ANNULLAMENTO DI UNA TRANSIZIONE BITCOIN NON CONFERMATA

Data pubblicazione 20 Maggio 2022

Bitcoin consente agli utenti di annullare le transazioni non confermate sulla rete. Scopri di più sull’inversione delle transazioni Bitcoin.

Bitcoin ha misure di sicurezza straordinarie per salvaguardare le informazioni e i fondi degli utenti sulla rete. Una di queste misure è la conferma di ogni transazione condotta sulla sua rete. Una transazione Bitcoin è completa solo dopo che entrambe le parti hanno ricevuto la conferma del trasferimento di denaro. Le transazioni vengono sottoposte a diverse convalide prima di essere rese sicure.

Alcune transazioni, in particolare quelle che coinvolgono piccole quantità di Bitcoin, richiedono solo una conferma. Tuttavia, alcuni fornitori di servizi, come Bitcoinmillionaire-pro.com, potrebbero aver bisogno di due, tre o più prove. Le transazioni che coinvolgono quantità maggiori di Bitcoin, del valore di milioni, di solito richiedono ancora più conferme. Alcune piattaforme offrono un modo semplice per fare trading di bitcoin, vedere qui per maggiori informazioni.

Il motivo principale per la conferma delle transazioni Bitcoin è impedire la doppia spesa e lo storno dei pagamenti. I pagamenti Bitcoin non confermati non sono validi, il che significa che i minatori non li hanno aggiunti alla blockchain. E questo rende possibile agli utenti inaffidabili tentare di spendere gli stessi token due volte mentre crea l’opportunità per gli utenti di invertire o annullare i pagamenti Bitcoin.

Tuttavia, non è sempre così semplice. Questo articolo evidenzia gli elementi essenziali da sapere sull’annullamento di una transazione Bitcoin non confermata.

Come annullare una transazione Bitcoin non confermata

Puoi commettere rapidamente piccoli errori quando invii Bitcoin. E ha perfettamente senso che tu voglia annullare quella transazione. Inoltre, i fondi possono anche rimanere bloccati sul mempool se la tassa del minatore non è sufficiente per qualsiasi minatore per confermare la transazione. Il mempool contiene un backlog di tutte le transazioni Bitcoin non confermate.

A differenza di altri sistemi in cui è possibile annullare una transazione semplicemente premendo un pulsante, l’annullamento delle transazioni Bitcoin è complesso. Ecco una guida su come annullare una transazione Bitcoin non confermata.

Verificare lo stato della transazione

Ricorda, puoi annullare una transazione Bitcoin solo prima che sia confermata. Quindi, dovresti prima verificare se la transazione ha delle conferme. Ogni transazione Bitcoin genera un ID di transazione che dovresti copiare e incollare su un esploratore di blocchi. Questo ti fornirà tutti i dettagli della transazione, incluso il numero di conferme. Non invertirai o annullerai la transazione se il numero di prove è maggiore di 0. Una transazione Bitcoin con una o più conferme è completa e irreversibile.

Strategie per l’annullamento delle transazioni Bitcoin non confermate

Esistono due approcci principali per annullare le transazioni Bitcoin non confermate. Comprendono la Sostituzione a Tariffa (RBF) e la Doppia spesa utilizzando una tariffa più elevata.

Alcuni portafogli Bitcoin supportano il protocollo RBF, consentendo agli utenti di sostituire le loro transazioni originali con nuove con commissioni di transazione più elevate. In questo modo la transazione verrebbe annullata in modo efficace. Tuttavia, l’utilizzo di tale funzione è possibile solo se la transazione originale è stata resa sostituibile tramite una casella di controllo di attivazione.

Potresti ancora essere in grado di annullare una transazione Bitcoin non confermata, raddoppiare la spesa con una commissione più alta, nel caso in cui il protocollo RBF sia inefficace. Per farlo, avvia una nuova transazione pari all’importo di quella originale e inviala all’indirizzo del tuo portafoglio. Tuttavia, la commissione del minatore per la nuova transazione dovrebbe essere superiore a quella originale.

Per trasmettere la transazione in rete, potrebbe essere necessario un altro portafoglio o un software speciale che supporti la doppia spesa. Se hai successo, i minatori prenderanno immediatamente la nuova transazione Bitcoin e il tuo Bitcoin tornerà al tuo portafoglio in modo sicuro. Sebbene alcuni minatori e portafogli Bitcoin abbiano misure di sicurezza contro la doppia spesa, è ancora possibile.

Puoi annullare una transazione Bitcoin non confermata tramite le strategie discusse sopra. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che tutti i tentativi avranno successo. Quindi, osserva con attenzione quando effettui transazioni Bitcoin, ricontrolla l’indirizzo pubblico del destinatario e la quantità di Bitcoin da trasferire prima di premere il pulsante di invio.