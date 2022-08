CASO CAMPER PRIMALUNA, IL COMUNE SPIEGA: “ACCESSO ALL’AREA DANNEGGIATO, MEZZI IN SOSTA NON MULTABILI”

Data pubblicazione 24 Agosto 2022

PRIMALUNA – Dal Comune di Primaluna arrivano alcuni chiarimenti in merito alla notizia divulgata qualche giorno fa da VN, relativa alla sosta di alcuni camper accanto all’area loro destinata – che risultava chiusa.

È l’assessora Claudia Paroli a spiegare l’accaduto: “Sabato della scorsa settimana si sono verificate effettivamente difficoltà di accesso all’area di sosta camper. Problemi causati dalla non osservanza, da parte di alcuni utenti, delle istruzioni di accesso che sono illustrate e affisse su un foglio a sinistra della cassa”.

“Tra venerdì pomeriggio e sabato – racconta Paroli – per parecchie volte (50!) è stata iniziata la procedura di accesso e mai portata a termine correttamente; dopo 50 tentativi errati la cassa è andata in tilt e non ha dato più disponibilità di ingresso, impedendo a chi voleva entrare di farlo. Si raccomanda la lettura delle semplici istruzioni per poter effettuare correttamente l’accesso all’area di sosta”.

“Infine – conclude l’esponente del Comune -, le sanzioni da parte della Polizia municipale non possono essere applicate in mancanza di specifico divieto di sosta. Per il Codice della Strada un camper è considerato un veicolo come tutte le altre autovetture fintanto che si limita a parcheggiare senza campeggiare (es. aprire tende, posizionare tavoli, ecc…)”.

