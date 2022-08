A PRIMALUNA AREA CAMPER VUOTA, CON GLI “ABUSIVI” APPENA FUORI

Data pubblicazione 20 Agosto 2022

PRIMALUNA – Ferragosto già passato, normale vedere la nuovissima ed efficiente area destinata ai camper di Primaluna completamente vuota. “Nì”, come usa dire qualcuno al giorno d’oggi.

In realtà, qualche autocaravan nella zona vicina alla pista ciclopedonale c’è. Il punto è che i veicoli turistici in sosta a Primaluna sono parcheggiati fuori dalla suddetta area, come segnalatoci da una affezionata lettrice di passaggio oggi pomeriggio in Centro Valsassina (la foto è in copertina).

Se la permanenza in quel punto sia dovuta al non essersi accorti dell’ampio posteggio appositamente attrezzato oppure “scientificamente” al non volerci entrare, non è dato sapere. Certo, le due immagini in contrasto fanno un po’ impressione: per tanti anni ci si è lamentati della mancanza di un’area del genere nel territorio valsassinese, poi quando questa viene edificata ecco che qualcuno – legittimamente, per carità – pare quasi ignorarla…

RedPri