CALCIO: IL CORTENOVA PREPARA IL RITORNO. 2-1 L’AMICHEVOLE COL LECCO ALTA

Data pubblicazione 8 Gennaio 2023

CORTENOVA – Aria di preparazione invernale per la prima squadra del Cortenova che, dopo la sosta invernale, ha ripreso gli allenamenti in vista dell’inizio del girone di ritorno nel campionato di prima categoria, in programma per domenica 22 gennaio.

Nel pomeriggio di oggi, domenica 8 gennaio, i gialloblu hanno messo utili minuti nelle gambe nell’allenamento congiunto con il Lecco Alta, dove ha subito messo la sua firma il giovane nuovo acquisto Serigne Diakhate, attaccante arrivato in prestito dalla ColicoDerviese. Di Vergottini il gol del 2-1 che ha permesso ai valsassinesi di uscire vincenti dalla sfida amichevole.

Oltre alla punta classe 2002, vestirà la maglia del Cortenova fino a giugno anche Malik, difensore nato nel 2004 in prestito dalla Brianza Olginatese.

Altalenanti le prestazioni del girone di andata, dove la squadra di Antonio Selva ha alternato partite di estrema solidità ad altre in cui sono venute alle luce le difficoltà soprattutto in attacco. Nonostante ciò, la classifica attuale vede il Cortenova fuori dalla zona playout, con 17 punti a pari merito con il Vercurago.

Alla prima del girone di ritorno, i valsassinesi saranno ospiti del Lesmo, seconda compagine nel girone. All’andata il gol di Galli permise ai gialloblu di strappare un ottimo pareggio in una delle prestazioni migliori della stagione.

RedSpo