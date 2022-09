CALCIO, CORTENOVA: GALLI RIACCIUFFA IL LESMO. 1-1 NELL’INFRASETTIMANALE

Data pubblicazione 22 Settembre 2022

CORTENOVA – Termina 1-1 il primo turno infrasettimanale della stagione del Cortenova, che ieri sera è sceso in campo contro il Lesmo nel recupero della prima giornata di campionato. Dopo essere stati sotto nel punteggio per oltre un’ora, i valsassinesi hanno trovato il pareggio nel finale, ottenendo così un punto molto utile per la classifica.

Partono bene i brianzoli, in fiducia dopo le due vittorie con cui hanno inaugurato il torneo, e al 10° minuto passano in vantaggio grazie al gran tiro dalla distanza di Migliozzi, che trova la traiettoria giusta per battere un incolpevole Corallo.

Tra uno squillo e l’altro, il match prosegue senza alterazioni nel punteggio fino all’85°, quando la caparbietà del Cortenova viene premiata: da un calcio d’angolo battuto corto il pallone finisce tra i piedi di Andrea Galli, bravo a pescare l’angolo migliore per pareggiare i conti.

Finale frizzante che vede anche l’espulsione di Sergio Fazzini per doppia ammonizione. Al triplice fischio cambia il tabellino: è pari e patta al Todeschini.

Dopo due pareggi e una vittoria, i gialloblu saranno nuovamente in campo sul sintetico di casa domenica 25 settembre, quando alle 15:30 ospiteranno la Bellagina, che finora ha collezionato 6 punti.

RedSpo

CORTENOVA – LESMO 1-1

(Primo tempo 0-1)

CORTENOVA: Corallo; Galli, Ciresa E., Ciresa M., Fazzini T.; Fazzini S., Gianola (dal 90° Caverio), Fazzini A., Invernizzi (dal 70° Ripamonti); Selva (dall’85° Vergottini), Busi (dal 70° Gashi).

All: Antonio Selva

LESMO: Citterio, Schiavina, Cacciatore, Moroni, Patti, Maino, Siviero, Zappa, Pirola, Migliozzi, Pollutri. A disposizione: Conti, Razhdanov, Biba, Turati, Coltro, Ancri, Scandolara, Meregalli, Guidone.

All: Emanuele Leoni